Boulaye Dia nome nuovo per l’attacco dell’Inter

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Mancano poche settimane alla finestra di trasferimento invernale e la squadra nerazzurra ha una serie di obiettivi da portare a termine Ci sono tanti movimenti di mercato impercettibili in questo periodo. Vediamo come questi indizi si susseguono uno dopo l’altro, cercando di darci un’idea delle mosse che l’Inter sta preparando per la finestra di trasferimento L'articolo

Non c’è pace né certezza per la Salernitana circa il futuro di Boulaye Dia, poiché per gennaio spunta una clausola inattesa. Col senno di poi, ... (serieanews)

Scopriamo come completare la SBC Boulaye Dia rilasciata durante l’evento Radioactive che permette di ottenere la card in versione “ Radioactive ” del ... (imiglioridififa)

Boulaye Dia ha ricevuto la Carta Speciale Radioactive per la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EA Sports FC 24. La versione Speciale ... (fifaultimateteam)

Salernitana - Dia, tra clausola e voglia di addio

Commenta per primo 16 gol in 33 presenze lo scorso anno.è stato un vero e proprio leader per la Salerntitana , un fattore determinante nella salvezza ottenuta dalla squadra. Una conferma, visto quanto di buono l'attaccante senegalese aveva ...

L'Inter pensa a Boulaye Dia, mentre Clément Lenglet stuzzica il Milan: gli scenari di mercato per i club milanesi Eurosport IT

Inzaghi, l'alleato è il fratello | Boulaye Dia a prezzo di saldo: la formula dell'operazione è geniale Dotsport.it

Salernitana, nonostante i “mal di pancia” denunciati da Iervolino, Inzaghi punterà su Dia

StampaNella prima di due partite decisive per il futuro della Salernitana, Pippo Inzaghi sceglie di non stravolgere gli equilibri. In campo stasera a Bergamo andranno i giocatori che ritiene migliori, ...

Mercato Inter: possibile interesse per Dia a gennaio

L'Inter monitora diversi profili per rinforzare il reparto offensivo già nella finestra invernale di mercato, tra cui Dia della Salernitana ...