(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dopo Fed e Bce tocca alla Bank of Japan. Riflettori sempre puntati sulle. Euro sfiora 1,1 dollari, in calo petrolio e gas naturale

In Asia positiva Tokyo con la BoJ che conferma la politica monetaria, tonfo di Alibaba che abbandona il progetto di scorporo delle attività cloud. ... (ilsole24ore)

I titoli asiatici legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale potrebbero rimanere sotto pressione dopo che Nvidia non è riuscita a soddisfare ... (ilsole24ore)

Andamento del Forex borsa : il rimbalzo dell’euro in seguito al PMI del mercato in Europa . Forex borsa : Euro rialza successivamente ai dati PMI del ... ()

Moody's conferma il rating ma taglia l'outlook della Cina, Borse deboli. Occhi puntati sui dati macro in arrivo, euro debole (ilsole24ore)

Dalla Repubblica popolare arrivano segnali congiunturali molto incoraggianti per il mese di novembre (ilsole24ore)

Borsa: Europa verso avvio in calo, mercoledi' dato su inflazione Uk

Bla - 18 - 12 - 23 08:52:18 (0153) 3 NNNN Economia flash 18 dicembre - 08:52verso avvio in calo, mercoledi' dato su inflazione Uk . Archiviata un'ottava all'insegna della cautela, in ...

Borsa, Europa con freno a mano tirato. Occhi ancora su banche centrali Il Sole 24 ORE

Borsa: Europa chiude a 2 velocità, Parigi +0,28%, Londra -0,95% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Borsa: Europa apre in ribasso, a Milano (-0,35%) giu' Diasorin (-5%)

Brunello Cucinelli entra nel Ftse Mib con -0,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 dic - Partenza in retromarcia per i listini del Vecchio Continente. Dopo un'ottava conclusa all'insegna dell ...

Borsa, Europa verso avvio in calo. A Hong Kong crolla SenseTime per la morte del fondatore

Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che si concentrano sulle indicazioni delle banche centrali circa un allentamento della politica monetaria nel prossimo anno. Fari… Leggi ...