Bonucci-Union | è già finita | alto tradimento e probabile ritorno in Serie A

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’esperienza di Leonardoin Germania è destinata ad interrompersi entro i prossimi giorni. Il difensore ex Juventus non si è ambientato in Bundesliga con la maglia dell’Berlino e non è più un punto di riferimento per la squadra. Anche nell’ultima partita contro il Bochum (sconfitta 3-0) è partito dalla panchina e non ha giocato nemmeno un minuto. La posizione dell’Berlino in classifica è difficilissima e il rendimento dell’ultima stagione è un lontano ricordo. Attualmente occupa la 15ª posizione e il rischio retrocessione è concreto. Foto di Filip Singer / Ansaverso ilinA Il contratto del difensore italiano con il club tedesco è in scadenza a giugno 2024, ma le parti potrebbero decidere di interrompere il rapporto in netto anticipo. ...