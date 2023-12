Bologna | retroscena su Zirkzee | tutto 'merito' del Milan

Il Bologna sta visionando Alejo Veliz , classe 2003 del Tottenham come profilo per l’attacco. Il Corriere dello Sport riporta un retroscena :... (calciomercato)

Immobile in panchina in Bologna-Lazio. Il retroscena : «Non si aspettava questa scelta»

Ciro Immobile parte dalla panchina in Bologna-Lazio: una scelta che l’attaccante non si aspettava alla vigilia Ciro Immobile va in panchina in ... (calcionews24)