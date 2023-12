Bologna | altra buona notizia | torna in gruppo Orsolini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di un’ altra magica notte bolognese di Eurolega : a risentirci alla prossima ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Se mercoledì era stata la notte di Iffe Lundberg, stavolta ci hanno pensato Marco BELINELLI (22 punti ) e ... (oasport)

Lecce-Bologna - Thiago Motta furioso : “Nasca al Var ne ha combinata un’altra”

Finale da non credere quello di Lecce-Bologna. Con i felsinei avanti 0-1, i salentini provano il tutto per tutto guadagnando un rigore clamoroso per ... (calcioweb.eu)