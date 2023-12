Boca Juniors | Riquelme da record | è il nuovo presidente

(Di lunedì 18 dicembre 2023) In Argentina hanno votato ildele non poteva che vincere l’idolo indiscusso, Juan RomanIn Argentina hanno votato ildele non poteva che vincere l’idolo indiscusso, Juan Roman. La lista che comprendevae l’attualedel club, Jorge Amor Ameal, ha superato quella di Ibarra di quasi 30 punti prima della fine dello scrutinio. Alle votazioni, che si sono svolte allo stadio “La Bombonera” di Buenos Aires, hanno partecipato 43.367 tesserati, unper il calcio argentino.

L’ex di Juve e Inter Arturo Vidal potrebbe lasciare Athletico Paranense: su di lui ci sarebbe l’interesse del Boca Juniors Attualmente in forza ... (calcionews24)

Il clamoroso attacco di Andres Ibarra contro Roman Riquelme per le Elezioni del nuovo presidente del Boca Juniors Andres Ibarra , candidato alla ... (calcionews24)

Leandro Paredes ha le idee chiare sul suo futuro dopo la Roma . Il centrocampista giallorosso, intervistato a DSports ha svelato: "Quando an... (calciomercato)

Il tifosi del Boca non sanno mai tenere la boca chiusa

*** In Argentina i tifosi delhanno criticato Milei per la svalutazione del Peso. Non hanno tenuto lachiusa.

Juan Riquelme è il nuovo presidente del Boca Juniors - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Riquelme nuovo presidente del Boca Juniors Tuttosport

Juan Riquelme nuovo presidente del Boca Juniors

L'ex calciatore Juan Roman Riquelme è il nuovo presidente del Boca Juniors, il prestigioso club di Buenos Aires. Il suo avversario ...

Il tifosi del Boca non sanno mai tenere la boca chiusa

Di Caprio ha detto di non conoscere l'Arsenal e Özil gli ha risposto: «Certo, ha più di 25 anni». Alludendo all'età alla quale il premio Oscar cambierebbe le fidanzate. Come presa in giro, se ne ...