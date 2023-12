Boca Juniors | Juan Roman Riquelme è il nuovo presidente

In Argentina hanno votato il nuovo presidente del Boca Juniors e non poteva che vincere l’idolo indiscusso, Juan Roman Riquelme In Argentina hanno ... (calcionews24)

Riquelme vince le elezioni del Boca Juniors: è il presidente più votato della storia argentina

Commenta per primo Si sono concluse le votazioni per la presidenza del glorioso club argentino del: domenica 17 dicembre hanno votato più di 43mila persone , riversatesi alla Bombonera per votare tra il leggendario ex calciatore Juan Romàn Riquelme , detto 'El Mudo', e l'ex presidente ...

Roma, Paredes ha le idee chiare: 'Tornerò al Boca Juniors' Calciomercato.com

Riquelme trionfa alle elezioni del Boca Juniors: è il presidente più votato della storia argentina

Si sono concluse le votazioni per la presidenza del glorioso club argentino del Boca Juniors: domenica 17 dicembre hanno votato più di 43mila persone, riversatesi alla Bombonera per votare tra il legg ...

Juan Riquelme nuovo presidente del Boca Juniors

L'ex calciatore Juan Roman Riquelme è il nuovo presidente del Boca Juniors, il prestigioso club di Buenos Aires. Il suo avversario ...