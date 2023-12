Bob | si chiude la prima parte di stagione con Patrick Baumgartner e Germania grandi protagonisti

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dopo il primo assaggio dellaè già tempo di vacanze per la Coppa del Mondo di bob 2023-2024. Per il momento sono andate in archivio le tappe di Yanqing (Cina), La Plagne (Francia) e Igls-Innsbruck (Austria) e ora ci attende una lunga pausa che si concluderà nel weekend del 13-14 gennaio con l’appuntamento di Sankt Moritz (Svizzera). Al netto di tutto questo, cosa ci ha detto ladi? In primo luogo che, specialmente nel comparto maschile, laè pronta nuovamente a dettare legge, mentre l’Italia si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante. Ma, come sempre, andiamo con ordine. Nel bob a 2 maschile, come ampiamente previsto, è ripartito il consueto duello tra Johannes Lochner e Francesco Friedrich, con il primo già capace di vincere in due occasioni e portare a ...