Blitz della Finanza su prodotti natalizi e per la casa | scoperti oltre 13mila articoli non conformi

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il Comando ProvincialeGuardia didi Arezzo, nel quadro di una intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio per la prevenzione e la repressione dei traffici illeciti, ha disposto, in occasione dell’avvicinarsi delle festivitàe mirati servizi nel settore“sicurezza” e del contrasto alle pratiche commerciali operate in violazione del “Codice del Consumo”. In particolare i militari del Gruppo di Arezzo durante un controllo di un esercizio commerciale, a Castiglion Fiorentino hanno individuato 10.235e per la, esposti in vendita, privi delle indicazioni in lingua italiana e delle avvertenze circa la composizione degli stessi, in violazione delle disposizioni del Codice del ...