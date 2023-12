Blinken ringrazia gli amici italiani e detta la linea dei rapporti Roma-Washington

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 dicembre 2023) È iniziato con unmento al “mio amico Antonio, per avermi invitato a parlare” l’intervento con cui il segretario di Stato statunitense, Antony, ha salutato gli ambasciatoririuniti alla Farnesina come ogni anno su invito del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “L’Italia è al nostro fianco in questo momento cruciale per i nostri Paesi e per il mondo”, ha dettoin un videomessaggio in occasione della XVI Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. E il messaggio è reale: è una fase complessa per il raggruppamento delle Democrazie, a cui appartengono – come attori protagonisti – sia l’Italia che gli Stati Uniti. C’è una reale necessità di collaborazione, perché c’è un asse di Paesi revisionisti – guidato da Cina e Russia, ma a cui afferiscono anche Iran, Corea del Nord, ...