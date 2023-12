Bisseck acquisisce un nuovo status con la prova in Lazio-Inter

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Yannin(0-2) parte titolare per la seconda volta consecutiva. E offre una prestazione più che sufficiente, che cambia le prospettive future. BUONA LA SECONDA – Yannera andato bene già sabato scorso, contro l’Udinese, alla prima presenza da titolare in Serie A. Quindisembrava il vero branco diper il 23enne tedesco. A cui Simone Inzaghi rinnova la fiducia, schierandolo dal 1? a destra di Francesco Acerbi. E trovando una risorsa vera e propria in quella zona. COLONNA DESTRA –giocada scudiero di Matteo Darmian. Arretrando o sganciandosi in funzione dei movimenti e delle indicazioni del numero 36. E occupando molto bene l’o ...