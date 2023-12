Bimba di 7 anni chiama il 112 e fa arrestare il padre che sta picchiando la madre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Non è la prima volta che succede, ma colpisce sempre quando una bambina o un bambino riesce a salvare una persona da una situazione potenzialmente molto pericolosa. In questo caso undi 7hato il 112 per raccontare quello che stava vivendo e vedendo in casa: ilpicchiare la. È tutto avvenuto Falconara Marittima (Ancona). Quando i militari del Nucleo radiomobile sono arrivati a casa hanno bloccato l’uomo, un 39enne nigeriano: era molto agitato. La moglie, 34, era in stato di choc, aveva lividi sul volto. Secondo i media locali, ai carabinieri la bambina, che frequenta la seconda elementare, avrebbe raccontato di aver sentito alla tv del numero dare in occasione di uno dei tanti servizi sul delitto di Giulia Cecchettin. Il ...