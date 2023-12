Bimba di 4 anni inizia a cantare canzone iconica di 40 anni fa e lascia la folla intera a bocca aperta

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sono poche le persone al mondo che sanno“My Way” come Frank Sinatra. Eppure, quando la coraggiosa Sophie Fatu, 4, è salita sul palco di Little Big Shots e ha affrontato unaimmensa, nessuno può negare che abbia reso lapropria. Durante la sua partecipazione allo show, questa coraggiosa bambina ha interpretato un classico di Frank Sinatra in modo sorprendentemente maturo, appassionato e, francamente, adorabile. Che ci si creda o no, Sophie ha fatto il botto, riuscendo ad attirare l’attenzione dei migliori talent scout! Avrà anche dovuto affrontare la scoraggiante prospettiva di un pubblico enorme e potrà vantare di essere la persona più piccola sul palco, ma nel 2018 Sophie Fatu era una ragazza con una missione. Apparsa su Little Big Shots, all’epoca presentato da ...