Billie Eilish | role model della Gen Z dai successi musicali alla sostenibilità

(Di lunedì 18 dicembre 2023)è una delle artiste più giovani ad aver incassato numerose nomination durante le stagioni dei premi. Proprio di recente si è unita alle candidate ai Golden Globes 2024. Nell’attesa, ripercorriamo i suoi look da red carpet.è una delle artiste più giovani ad aver racimolato così in fretta tanti traguardi nel panorama musicale, anche mescolato a quello cinematografico. Classe 2001, voltoGen Z, ha debuttato nel 2016 e da quel momento la sua fama è in continua ascesa. Seguitissima sui social, negli anni ha saputo unire la sua musica anche a grandi colossi del cinema, dal franchise di James Bond all’ultimo successo di Greta Gerwig.. Crediti: Ansa – VelvetMagNel 2022, infatti, ha vinto il Golden Globe e anche l’Oscar per il ...