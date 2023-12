Biglietti Lazio-Bayern Monaco | quando escono | prezzi e come acquistarli

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Laè pronta a vivere le emozioni degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. La squadra di Maurizio Sarri, dopo il secondo posto nella fase a gironi, affronterà il, la stessa avversaria affrontata nell’ultimo ottavo di finale. La partita di andata all’Olimpico avrà luogo in una di queste date (ore 21:00): 13/14/20/21 febbraio 2024. Si prepara uno stadio infuocato per provare a spingere Immobile e compagni avanti nella competizione più ambita. Per i tifosi ora cresce l’attesa per conoscere i dettagli suiper una delle partite più attese dell’anno. Facile immaginare un pienone all’Olimpico. Sportface.it vi aggiornerà sulle novità relative ai. Al momento lanon ha ancora comunicatoe modalità di vendita in ...