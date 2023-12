Biglietti Inter-Atletico Madrid | quando escono | prezzi e come acquistarli

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Grande attesa per. L’urna di Nyon ha decretato questo accoppiamento per gli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. E sarà una grande serata di gala a San Siro dove si disputerà il match di San Siro in una di queste quattro date: martedì 13 febbraio, mercoledì 14, martedì 20 e mercoledì 21. L’Uefa diramerà il calendario nella giornata odierna, entro le 18 orario italiano. E i tifosi dell’sono già a caccia deiper cercare di accaparrarsi, nel più breve tempo possibile, la possibilità di godersi i novanta minuti sugli spalti.Le tempistiche legate all’uscita deiper il match di San Siro dipendono in primis dall’Uefa e poi dal club. Probabilmente non ...