Biathlon | Lisa Vittozzi | che la salute sia con te! Wierer a casa per trovare pace e azzurri fallosi a Lenzerheide

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La terza tappa della Coppa del Mondo di(Svizzera) ha emesso i propri verdetti. I protagonisti del round elvetico sono stati Johannes Boe e Justine Braisaz-Bouchet. L’asso norvegese è stato il riferimento di un Team Norge tornato a impressionare nel suo darsi sulle nevi rosso-crociate e il computo di 77 vittorie in carriera, considerando anche Mondiali e Olimpiadi Invernali, impressiona. Nello stesso tempo, la mamma volante transalpina ha realizzato un en plein, che si godrà con la sua famiglia nelle vacanze natalizie. Vittorie in serie di Sprint, Pursuit e Mass Start che hanno portato alla conquista del pettorale giallo. Tappa e maglia verrebbe da dire e la tripletta è considerevole per la condizione sugli sci dimostrata e ben sostenuta dalla solidità al poligono. InItalia viene da citare George Lucas, ...