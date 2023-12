Berrettini | i punti sono l’ultimo problema | scomparso nel nulla

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 18 dicembre 2023), l’ennesima mazzata arriva come un fulmine a ciel sereno: è proprio vero che non c’è mai fine al peggio. Magari fosse stato solo un “infortunio”. Da quelli si guarisce, prima o poi. Ilè che il tennis non perdona e che i problemi fisici non, generalmente, che l’inizio della fine. Ne sa qualcosa Matteo, che oggi si ritrova a pagare a carissimo prezzo lo scotto dei suoi acciacchi e di un fisico che risente dello stress e degli sforzi eccessivi.(AnsaFoto) – IlVeggente.itNontroppo lontani i tempi in cui il tennista romano era al sesto posto del ranking mondiale, eppure sembrano trascorsi secoli da allora. In primo luogo perché l’ex numero 1 d’Italia non solo non è più in top 10, ma non è neanche più nella top 50. Per un pelo, piuttosto, ...