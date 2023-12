(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il dicastero della Dottrina della Fede, con il documento 'Fiducia supplicans' approvato dal Papa, apre in buona sostanza alla benedizione delle coppie dello stesso sesso ma al didi qualsiasi ritualizzazione. La dottrina sul matrimonio quindi non cambia con questaperché la benedizione non intende equiparare l’unione ad un matrimonio che

Via libera alle benedizioni per le coppie "irregolari" . Con «Fiducia supplicans» del Dicastero per la Dottrina della Fede , approvata da Papa ... (feedpress.me)

Il Vaticano apre alla possibilità di benedire “ coppie in situazioni irregolari” e “ coppie gay” ma “la cui forma non deve trovare alcuna fissazione ... (secoloditalia)

Sì a "benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da ... (liberoquotidiano)

Benedizioni ai gay, apertura del Vaticano: "Sì a preghiera fuori dai riti"

Padre Maggi: "aiLo facciamo da una vita" 'Noi preti benediciamo le coppie omosessuali da una vita'. L'apertura del Vaticano alla benedizione delle coppiein chiesa non viene ...

Vaticano: "Sì alla benedizione delle coppie gay, ma non è matrimonio" TGCOM

Vaticano apre a benedizione delle coppie gay, 'ecco le regole' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Dal Vaticano sì benedizione coppie gay: “Non è un matrimonio, sia fatta fuori dalla liturgia”

Sì alla benedizione per le coppie gay,a non si tratta di riconoscere loro il diritto di matrimonio. Per il Vaticano sono infatti possibili “benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie ...

Benedizioni ai gay, apertura del Vaticano: "Sì a preghiera fuori dai riti"

Padre Maggi: "Benedizioni ai gay Lo facciamo da una vita" “Noi preti benediciamo le coppie omosessuali da una vita”. L’apertura del Vaticano alla benedizione delle coppie gay in chiesa non viene ...