Benedizioni ai gay | apertura del Vaticano | “Sì a preghiera fuori dai riti”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il dicastero della Dottrina della Fede, con il documento ‘Fiducia supplicans’ approvato dal Papa, apre in buona sostanza alla benedizione delle coppie dello stesso sesso ma al didi qualsiasi ritualizzazione. La dottrina sul matrimonio quindi non cambia con questaperché la benedizione non intende equiparare l’unione ad un matrimonio che per la Chiesa è fondato sull’unione di un uomo e una donna. “Non si deve né promuovere né prevedere un rituale per ledi coppie in una situazione irregolare, ma non si deve neppure impedire o proibire la vicinanza della Chiesa ad ogni situazione in cui si chieda l’aiuto di Dio attraverso una semplice benedizione”, sottolinea il dicastero della Dottrina della Fede in una Dichiarazione che prende in considerazione diversi quesiti giunti all’ex sant’Uffizio sia ...

