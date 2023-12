Belen e Stefano | la soap continua | l’ex suocera di lei difende De Martino

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Di nuovo bufera! Ma di di chi stiamo parlando? Potremmo definirlo più come un colpo di scena quello che è accaduto in merito alla chiacchieratissima ex coppiaRodriguez–De.Dopo l’ennesima rottura della scorsa estate, se n’è parlato molto di loro e soprattutto molti volti dello star system e non hanno detto la loro in merito. Ora, però, a intervenire è un personaggio davvero inedito:di Belén, e più precisamente la madre delcalciatore Marco Borriello (giusto per rispolverarvi ...