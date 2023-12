Becciu | “Voglio gridare al mondo la mia innocenza | spero che il Papa mi creda”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La replica del cardinale condannato per lo scandalo finanziario a cinque anni e sei mesi di reclusione, in primo grado e con interdizione perpetua dai pubblici uffici, dal Tribunale del Vaticano

La prova di forza di papa Bergoglio che espelle i mercanti dal tempio

Mancava, sardo di Pattada, tutta la vita in tonaca, entrato in seminario a 14 anni per una ... Quella frase "essere sepolto a Santa Maria Maggiore a causa della mia grande devozione" alla ...

"Voglio gridare al mondo che sono innocente, che non ho commesso i reati di cui vengo accusato". Così il cardinale Angelo Becciu in onda il 18 sera su Rai1 alla trasmissione 'Cinque minuti' di Bruno ...

Perché il cardinale Becciu è stato condannato: la storia di uno degli uomini più potenti del Vaticano

Era il consigliere più ascoltato da Francesco, sarà fuori anche dal conclave: il cardinale Angelo Becciu è salito in alto velocemente ed ...