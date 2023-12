Beautiful | anticipazioni americane | Eric da segnali | Ridge cambia idea

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Colpo di scena nelle puntatedi, infatti, come segnalano le, cambieràe deciderà di permettere a Finn di provare a salvarecon una cura sperimentale. Ricordiamo che il patriarca della famiglia dei Forrester, di recente, ha scoperto di essere affetto da una gravissima malattia e di avere i giorni contati. L'uomo, però, ha scelto di condividere il suo doloroso segreto soltanto con Donna e RJ, ma il giovane ha rivelato la verità agli altri parenti, i quali hanno deciso di far credere adi essere all'oscuro della sua patologia per assecondare il suo volere. Lo stilista, malgrado il peggioramento delle sue condizioni di salute, ha organizzato una grande festa a Villa Forrester per congedarsi dai suoi ...