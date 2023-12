Bayern Monaco | Muller | «Lazio squadra sempre interessante»

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Le parole di Thomas, bandiera del, dopo il sorteggio di Champions League contro laThomasha commentato il sorteggio di Champions League che metterà di fronte. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club. SORTEGGIO – «Sono entusiasta del sorteggio. È una città emozionante. Lacome club è. Quando arrivi agli ottavi di finale, hai fatto un buon lavoro». OLIMPICO – «È uno stadio vecchio e famoso che ha visto tante battaglie in passato. Ci stiamo concentrando sul lavoro. È bello da affrontare».

Giovanni Malagò a margine dell'assegnazione delle borse di studio per le giovani promesse dello sport di Banca Ifis sul sorteggio di Champions League che ha visto abbinare il Napoli al Barcellona