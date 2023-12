Basta scioperi continui La promessa di Matteo Salvini

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Arriva anche, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, nella giornata conclusiva di Atreju, kermesse di Fratelli d'Italia. Interpellato dai giornalisti a margine della kermesse, si concentra su alcuni punti dell'agenda politica. A partire dal nodo del Mes, sulla cui approvazione, spiega, «continuo a ritenere che deciderà il Parlamento. Non ho cambiato idea. Inoltre, ho espresso la mia idea: che un pensionato, un precario eventualmente debba pagare per salvare un banca tedesca non mi sembra il centro della nostra attenzione e politica». Quanto alla posizione che assumerà la Lega, rimanda al momento clou: «Vediamo quanto si vota». Sul Patto di Stabilità, altro punto molto complicato di trattativa, osserva: «Ci sta lavorando il ministro dell'economia, in cui ho totale fiducia». Poi c'è il tema governo, su ...