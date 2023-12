Barcellona | Laporta ci crede | “Entro due anni potremmo avere la Superlega operativa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’emergenza infortuni è alla base della crisi delsecondo il presidente blaugrana Joan. “La colpa è degli infortuni di lunga durata come quelli di Pedri o De Jong, due giocatori che ci permettono diil controllo della palla. Questo per me è stato uno dei motivi per cui questa rosa, migliore di quella dell’anno scorso, non ha raggiunto il livello che tutti ci aspettavamo”, spiega il numero 1 del club catalano, prossimo avversario del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. “Perdere ha sempre delle conseguenze – aggiunge -, Se non vinciamo titoli in questa stagione, bisognerà prendere le decisioni, quelle di cui il club ha più bisogno. Ma il fatto è che siamo in corsa in ??tutte le competizioni. Aspiriamo a vincere tutti tornei a cui partecipiamo”, dice. Il 21 dicembre la Corte ...