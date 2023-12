Barbie | Simu Liu esegue dal vivo I' m Just Ken in un' esibizione piena di Kenergy

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Video bollente per la performance live di I'mKen eseguita daldalla star diLiu nel corso di un suo concerto.Liu ha sfoderato la suando dalla hit di, I'mKen, nel corso di un suo concerto. La performance è diventata bollente quando Liu si è tolto la giacca di pelle mettendo in mostra le braccia muscolose e proseguendo la performance in canottiera.prontamente immortalata e diffusa sui social in un irresistibile video. Interprete di Shang-Chi nell'MCU,Liu ha confessato che l'aspetto più impegnativo della sua performance nei panni di Ken, una delle tante versioni presenti in, è stata... ...