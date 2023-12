Barbie | Anne Hathaway sul suo film cancellato | “Meglio così | Margot Robbie è stata sublime”

Barbie: Anne Hathaway contenta che la collega Margot Robbie le ha soffiato il ruolo

all'inizio doveva vedereHathaway incarnare la mitica bambola ma l'attrice è contenta che Margot Robbie l'abbia ...

Barbie, Anne Hathaway e l'altro film mai realizzato... «per fortuna» Ciak Magazine

Anne Hathaway racconta di sentirsi «fortunata» che il suo film Barbie (del 2017) non sia mai stato realizzato Cosmopolitan

This Was the Year That Greta Gerwig Saved Hollywood

As we wrap up our year-end coverage, IndieWire looks back at the people, projects, and ideas that defined 2023 — and what's coming next.

Connecticut Santas and Mrs. Clauses gather in holiday outfits for their Santa Supper

Members of the New England Santa Society have been featured on HBO Max's "Santa Camp" and in the illustrations of "The Night Before Christmas." ...