(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) – 90diraccolti, corrispondenti a 100mila piatti, donati nel 2023 a 559 strutture caritative che supportano 110mila persone in difficoltà: sono i risultati indel progetto solidale ‘Da Chicco a Chicco’, sviluppato dain partnership con. Una consegna delprodotto con il progetto ‘Da Chicco a Chicco’ è stata effettuata presso il PoloBarolo di Torino alle persone che regolarmente accedono alla struttura. “La collaborazione conha un alto valore per noi – afferma Salvatore, presidente deldel– prima di tutto perché si tratta di un buon esempio ...

Solidarietà, Banco Alimentare Piemonte: con Nespresso collaborazione di alto valore

"La collaborazione con Nespresso ha un alto valore per noi prima di tutto perché si tratta di un buon esempio di collaborazione tra un ente profit, come Nespresso, e il, entrambi con l'attenzione e la cura per le persone in difficoltà. Un connubio assolutamente interessante e replicabile, di integrazione tra questi due soggetti". Così Salvatore ...

Economia circolare, Totaro (Sustainability Nespresso): “Con Banco Alimentare 180 quintali di riso donati in due anni” La Sicilia

Sostenibilità, Nespresso: 90 quintali di riso donati a Banco Alimentare del Piemonte Virgilio

Economia circolare, Totaro (Sustainability Nespresso): "Con Banco Alimentare 180 quintali di riso donati in due anni"

Da qui riacquistiamo il riso che ormai da dodici anni doniamo ai Banchi Alimentari”. “Quest’anno doniamo al banco alimentare del Piemonte 90 quintali di riso, pari a circa centomila piatti, che ...

Banco Alimentare, Collarino (BA Piemonte) “Con Nespresso distribuiti 180 quintali di riso”

(Adnkronos) – 90 quintali di riso raccolti, corrispondenti a 100mila piatti, donati nel 2023 a 559 strutture caritative che supportano 110mila persone in difficoltà: sono i risultati in Piemonte del p ...