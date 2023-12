Balotelli si propone al Napoli | affare low cost per gennaio?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Potrebbe essere un ritorno in Serie A per Marioche sognerebbe di giocare con i campioni d’Italia Pochissimi giorni e sarà nuovamente calciomercato. La finestra del mercato invernale è pronta ad infiammare i tifosi che sognano più investimenti dopo un’estate scarna di acquisti. Durante il periodo estivo infatti la dirigenza azzurra ha deluso le aspettative dei sostenitori azzurri che si aspettavano certamente colpi di mercato più entusiasmanti rispetto ai calciatori che poi in effetti sono arrivati a Castel Volturno. Dopo l’addio del coreano Kim Min-Jae, ci si aspettava che un altro difensore, sicuramente più preparato ed esperto nel calcio europeo, prendesse le sue redini. A sostituire il difensore sudcoreano, Mvp della passata stagione in Serie A, è stato invece Natan che passo dopo passo sta cercando di conquistare i tifosi partenopei. Un’altra beffa per ...