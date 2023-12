BABYSITTER

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 18 dicembre 2023) SETTORE: Personale OperaioAZIENDA: Orienta spaDATA ANNUNCIO: 05/11/2023SEDE DI LAVORO: Terni Le Cicogne, divisione operativa di Orienta spa, ricerca per famiglia straniera su Narni (Terni) una BABY-SITTER. Alla lavoratrice si richiede supporto per la gestione di 2 bambine di 4,5 e 6,5 anni. Il profilo ideale deve aver maturato esperienza con bambini della medesima fascia d'età, essere creativa, solare,ed empatica. Gli orari richiesti sono circa 5h per 4/5 gg a settimana. Dal 17 al 30 ottobre 2022 Le principali mansioni saranno quelle di intrattenere e supervisionare le bambine durante la giornata. Requisito obbligatorio: Conoscenza e padronanza della lingua inglese. Settore: Servizi e cura della persona Ruolo: Facility management/Manutenzione/Pulizie Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato