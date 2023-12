Autostazione | tornano i bus per Roma | ed anche la metrò

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon l’apertura delMcDonald’s si apre una nuova stagione per il Terminal bus della città di Avellino, perchè prima pietra della più vasta galleria commerciale “Airone”. Lo ha ribadito con convinzione l’amministratore di Air Campania, Acconcia confermando come da gennaio apriranno, tra gli altri bar come Vincent, pub come Ciacco, e poialtre catene commerciali dall’abbigliamento, agli alimentari ad una parafarmacia ad una palestra. “Ma non voglio anticipare troppo, ora godiamoci il fatto che siamo riusciti a portare ad Avellino un marchio mondiale come Mc’Donald’s”, dice Acconcia. Prontal’attivazione di un sistema di videosorveglianza potenziato, con 84 telecamere, ma sul punto Acconcia si appellaalle Istituzioni: “E’ senza dubbio che l’con la sua galleria ...