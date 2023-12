Attacco israeliano al reparto maternità dell' ospedale pediatrico Nasser di Khan Yunis | morta una bambina

Mercoledì sera un funzionario diplomatico che lavorava per la Francia è morto a causa delle ferite riportate in un bombardamento israeliano ... (metropolitanmagazine)

Due giornalisti Wael al - Dahdouh e Samer Abudaqa sono rimasti feriti dopo un attacco di droni a Khan Younis , a sud di Gaza, riferisce il media per ... (247.libero)

Guerra di Gaza - il Nyt : 'Il governo israeliano aveva ricevuto i piani dell'attacco di Hamas un anno prima'

Secondo il New York Times, il governo Netanyahu e i funzionari israeliani avevano ricevuto il piano di battaglia di Hamas per l'attacco del 7 ottobre ... (247.libero)