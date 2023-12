Attacco hacker alla pubblica amministrazione | stipendi di dicembre a rischio

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Un vasto, attribuito al gruppo russo Lockbit, ha colpito laitaliana, mettendo ail pagamento deglidei dipendenti. Lockbit, noto per precedenti attacchiRegione Lazio nel 2021 e a Sogei l’anno successivo, ha mirato questa volta a Westpole, una società che fornisce servizi cloud a oltre 1.300 enti. Secondo le fonti vicine alle indagini, Lockbit ha utilizzato la terza versione del loro virus ransomware, Lockbit 3.0, per questo. Il gruppo è rinomato per richiedere riscatti, solitamente in criptovalute, in cambio del ripristino dei dati criptati. La portata dell’è stata ampia, mettendoprova i tecnici dell’Agenzia per la cybersicurezza ...