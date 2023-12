Atreju | Campi smonta le letture “qualunquiste” | lì il racconto di una comunità aperta al mondo A sinistra invece…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) In un puntuale editoriale sul Messaggero, il politologo Alessandroha analizzato, mettendole in parallelo,, la “briosa” festa di FdI, e “L’Europa che vogliamo”, l’incontro “a metà tra il seminario accademico e il congresso di partito” promosso dal Pd e raccontato da certa stampa come l’anti-. Lo ha fatto andando oltre i “vecchi e banali stereotipi” con i quali le due occasioni sono state raccontate, utilizzando piuttosto la circostanza delle due kermesse per dare una lettura scevra da tentazioni “moralistiche” del momento politico e “psicologico” nel quale si trovano “due storie politiche legittimamente diverse e democraticamente alternative”. Il quadro che ne emerge è quello di una forza, FdI, caratterizzata da un grande dinamismo, che le consente di “stare nel”, a fronte di un’altra, il Pd, ...