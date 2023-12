Atletico Madrid | il presidente Cerezo | “Inter forte ma alla nostra portata”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “L’è una grande squadra, capolista in Serie A e vicecampione d’Europa. Continuiamo ad affrontare le vecchie squadre di Simeone. Vedremo come andrà, affronteremo un avversario difficile, ma anche. Speriamo di arrivare in buon condizioni a febbraio, noi andremo come sempre in campo per vincere”. Questo il commento di Enriquedell’, dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che ha messo di fronte colchoneros e nerazzurri nel doppio confronto. E aggiunge: “Dipende tutto dagli infortuni, dovremo arrivarci bene ma in due mesi possono cambiare tante cose”. Dopo la Lazio nella fase a gironi, l’sfiderà un’altra rappresentante della Serie A: “fine toccherà a ...