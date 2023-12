Atletica | selezionati 87 azzurrini per il raduno giovanile tra Formia e Tirrenia

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) In vista delnazionale di inizio anno che si terrà nei Centri di preparazione olimpica die didal 3 al 6 gennaio 2024, Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco dei convocati, che saranno in tutto 87. Per gli appuntamenti in programma la prossima stagione: Europei U18 a Banska Bystrica (18-21 luglio) e Mondiali U20 a Lima (27-31 agosto) sono statitutti atleti nati nel 2005 e 2006 (juniores), nel 2007 (allievi) e alcuni medagliati dell’ultima edizione degli Europei U20 di Gerusalemme, ovvero lo sprinter Daniele Groos e i marciatori Giuseppe Disabato e Giulia Gabriele. Nella sede disi prepareranno velocisti, saltatori, ostacolisti e specialisti di prove multiple (40 atleti), mentre in quella di ...