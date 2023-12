Atassia di Friedreich | parere positivo esperti Ema per prima terapia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espressoper l'autorizzazione all'immissione in commercio di omaveloxolone per il trattamento dell'di(Fa) a partire dai 16 anni di e