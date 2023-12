Atalanta-Salernitana LIVE dalle 20 45

Le Formazioni ufficiali di Atalanta e Salernitana, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Gasperini deve fare i conti con un ... (sportface)

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Salernitana : sintesi , tabellino , risultato e cronaca LIVE Al ... (calcionews24)

Zingonia. C’è anche Sead Kolasinac nell’elenco dei convocati dell’Atalanta per il match contro la Salernitana delle 20.45 di lunedì (18 dicembre), ... (bergamonews)

Convocati Atalanta Salernitana - ecco chi recupera Gasperini

ecco i Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la sua Atalanta dovrà affrontare in casa la Salernitana In vista della sfida ... (calcionews24)