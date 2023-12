Atalanta-Salernitana | c’è anche Kolasinac tra i 23 convocati di Gasperini

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Zingonia. C’èSeadnell’elenco deidell’per il match contro ladelle 20.45 di lunedì (18 dicembre), valevole per la 16ª giornata di Serie A 2023/24. I nerazzurri a disposizione di Gian Pierosono 23: unici assenti sono i lungodegenti El Bilal, Palomino, Toloi, più Gianluca Scamacca, che potrebbe tentare il recupero in extremis per il match di Bologna di sabato 23 dicembre. Il bosniaco stringe i denti e c’è: superato l’ultimo test della matttina di lunedì nella rifinitura. Non è da escludere che possa partiregià tra i titolari,se con il Bologna dietro l’angolo non verranno presi rischi. I 23per ...