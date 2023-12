Asili nido a Roma | aumentano le tariffe | ecco quanto costeranno il prossimo anno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il bilancio di previsione 2024 arriva sui banchi dell’aula Giulio Cesare del Campidoglio, la “stangata” di fineriguarderà oltre 300 concessioni pubbliche che vedrlievitare i cosi di utilizzo: dalle strutture sportive fino alle rette per gli. Sono oltre 300 le concessioni pubbliche che risentirdell‘aumento dellecomunali nel biennio 2024-2025. Il Campidoglio tenta di far cassa puntando al rialzo dei canoni di utilizzo delle strutture sportive, i servizi di mensa scolastica e, anche, suglicosa aspettarsi per tutte le concessioni gestite dal Palazzo Senatorio. In aumento ledegliper il ...