Ascolti TV | Domenica 17 dicembre 2023

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Carlo Conti - Natale e Quale Speciale TelethonNella serata di ieri,17, su Rai1 Natale e Quale – Speciale Telethon, dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (presentazione, dalle alle, a .000 e il %). Su Canale5 Terra Amara ha ottenuto un a.m. di .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2, preceduto da una presentazione dal nome ‘Sull’Attenti!’ (.000 – %), l’ultimo appuntamento con La Caserma ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 Harry Potter e i Doni della Morte: Parte II ha collezionato .000 spettatori con il % di share. Su Rai3, dopo una presentazione (.000 – %), Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori con il % (Plus: .000 – %). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Era Mio Padre ha interessato .000 ...

