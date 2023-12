Arte in lutto | Cristina non ce l’ha fatta

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Una profonda commozione avvolge il piccolo paese di Pineto per la scomparsa prematura dilla, deceduta a soli 48 anni a causa di una terribile malattia. Figura poliedrica,era una pittrice di talento e madre affettuosa di Teo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma in tutta la comunità. Figlia del presidente dei balneatori di Roseto e Pineto, Ariano Mlla, e nipote dell’ex presidente del consiglio comunale Ernesto Iezzi,ha lottato con forza e coraggio contro la malattia, un percorso di cui ha condiviso alcuni momenti sul suo profilo Facebook. Negli ultimi mesi,sembrava sulla via della guarigione, con il male in remissione. Lo aveva annunciato lei stessa sui social, con un post del 25 maggio, ...