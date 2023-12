Arrestato Marito Ubriaco | Violenza Domestica a Mosciano Sant' Angelo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Teramo - Nella notte di sabato a, un uomo di 46 anni è statodai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giulianova e della Stazione di Silvi Marina, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Lasi è scatenata all'interno della loro abitazione, dove l'uomo, visibilmente, ha ingaggiato una lite accesa con la moglie, culminata in aggressioni fisiche, anche alla presenza dei figli minorenni. La donna, temendo per la propria incolumità, ha chiamato immediatamente i carabinieri e si è rifugiata fuori casa, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Quando le due pattuglie sono giunte sul luogo, hanno proceduto all'arresto del. L'uomo, seduto al tavolo della casa, è stato trovato con due grandi ...