Arnold Schwarzenegger fa i regali di Natale a ragazzi sfortunati e spiega perché VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ogni anno,, durante le feste natalizie, distribuisceai frequentatori del Centro Giovanile Hollenbeck, presso Los Angeles, uno spazio comunitario di accoglienza per bambini eindigenti o con situazioni familiari problematiche. All’interno di unpubblicato sul suo profilo Tiktok, l’icona del cinema action anni ’80i motivi di questa dolce tradizione, intendendola come un modo per ripagare il popolo statunitense di tutte le gentilezze ricevute al suo arrivo in America dall’Austria, alla fine degli anni ’60. Schwarzy ricorda in particolare la calorosa accoglienza riservatagli dai membri della Gold’s Gym, la palestra frequentata dall’attore agli inizi della sua carriera nel bodybuilding. @schnitzelThere is a reason I ...