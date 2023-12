Ariana grande in studio di registrazione

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023)posta un video sui social in cui è indiper registrare nuova musicaha postato nelle ultime ore un video sui social in cui è indiper la realizzazione di nuovi brani. Non ha voluto però lasciare audio al video, nelle parti in cui registra le canzoni per non far circolare in rete degli “snippet” delle canzoni, ossia degli spoiler che potrebbero girare facilmente in rete soprattutto sulle fanpage della cantante. A più di tre anni dall’uscita del suo ultimo album intitolato “Positions” la cantante ha dato ufficialmente il via alla scrittura di canzoni inedite. La Popstar condividendo sui social un filmato mentre registrava nuove canzoni ha raggiunto in pochissime ore oltre ...