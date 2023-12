Arezzo-Perugia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la diciottesima giornata del girone B di. Allo stadio Città dii toscani, in quattordicesima posizione, provano a riavvicinarsi alla zona playoff contro la quarta forza del campionato, la formazione umbra che a sua volta vuole non perdere troppo terreno nei confronti delle prime della classe. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.30 di lunedì 18 dicembre,tv su Sky Sport Max e in chiaro su Rai Sport,su Sky Go e in chiaro su Rai Play. SportFace.