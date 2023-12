Anziana lascia denaro prelevato al Bancomat | carabiniere fuori servizio lo recupero e glielo consegna

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dragoni. Stava cercando di prelevare dallo sportellola sua pensione, ma per l’donna l’operazione stava risultando più difficile del solito, al punto che dopo vari tentativi, accortasi della fila di persone che si era formata alle sue spalle ha deciso di rinunciare e, dopo essersi scusata con i presenti, si è allontanata senza prendere il. È accaduto nel piccolo centro di Dragoni, nel casertano, dove undel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piedimonte Matese, libero dal, mentre era in attesa allo sportellodella locale filiale Intesa San Paolo, ha assistito alla scena accorgendosi che dopo che l’donna si era allontanata, il dispositivo ATM ha erogato 550,00 euro in banconote di vario ...