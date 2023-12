Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 18 Dicembre

Leggi su zon

(Di lunedì 18 dicembre 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 18Rosalie è delusa quando Michael coglie l’opportunità di diventare primario, cancellando il loro viaggio. La donna decide di provare a chiamare Rafael. Josie non riesce più a fidarsi di Paul che, seppur con grande tristezza, decide di porre fine alla loro storia. Nel frattempo, Constanze si dimostra comprensiva e Paul decide di confessarle la verità sui suoi sentimenti per Josie. Intanto, ...