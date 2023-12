Anticipazioni Amici Sarah Toscano eliminata? video

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionedi Maria De Filippi,gennaio 2024:definitivamente dal talent show di Canale Cinque? Cosa accadrà SPOILER E23:FUORI? LA NEWS- Mancano ancora diverse settimane alla prima puntata di gennaio 2024, nella qualeè a forte rischio eliminazione. La cantante di Lorella Cuccarini, giunta per l’ennesima volta ultima nella gara inediti, ha reagito ...